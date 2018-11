Le pape François en visite officielle au Maroc en mars prochain

Le pape François est attendu au Maroc. Le voyage apostolique du souverain pontife confirmé ce mardi 13 novembre par le Vatican aura lieu les 30 et 31 mars prochains. Une première pour le pape argentin dans le royaume chérifien, sur les pas de Jean-Paul II qui avait visité le pays en 1985.

Avec notre correspondant au Vatican, Eric Sénanques

C'est à l'invitation du roi Mohamed VI et des évêques que François effectuera sa visite. Elle commencera à Rabat où il y a 33 ans, le père de Mohamed VI, Hassan II, avait déjà reçu Jean-Paul II.

Si le programme n'est pas encore connu dans les détails, cette visite devrait comporter une rencontre interreligieuse. Elle fera écho au discours historique de Jean-Paul II devant 80 000 jeunes musulmans dans le stade de Casablanca. Le pape polonais invitait chrétiens et musulmans à mieux se connaitre pour bâtir la paix, des mots que François ne reniera sûrement pas.

Casablanca sera d'ailleurs la deuxième étape du souverain pontife au Maroc. Comme à chaque voyage apostolique, le pape ira aussi à la rencontre de la communauté catholique locale. La question des migrants, chère au pape François pourrait bien être aussi à l'agenda de cette première visite au Maghreb.

Etablies en 1976, les relations diplomatiques entre le Maroc et le Saint-Siège avaient culminé avec la visite de Jean-Paul II en 1985, avant de se refroidir sous Benoît XVI. Elles se sont largement réchauffées sous le pontificat actuel. Après une tournée au Kenya en Ouganda et en Centrafrique en 2015 et un voyage au Caire l'an dernier, il s'agira du troisième voyage du pape François sur le continent africain.