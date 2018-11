Devant le Parlement européen, le président sud-africain rend hommage à Mandela

VIIe sommet UE-Afrique du Sud ce jeudi à Bruxelles pour renforcer la coopération entre les deux parties. Mercredi, le président de l'Afrique du Sud était devant les eurodéputés pour insister sur ce partenariat.

Devant l'hémicycle européen à Strasbourg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prononcé un discours largement dominé par le centenaire de la naissance de Nelson Mandela qui a lieu cette année. Nelson Mandela qui, quatre mois après sa sortie de prison en 1990, s'était rendu devant cette même assemblée pour recevoir le prix Sakharov pour la Liberté de l'esprit.

« Une Afrique en paix »

« Nelson Mandela a mené l'Afrique du Sud au cours de cette transition pacifique vers la démocratie. Mais il était habité par un rêve plus grand. Une Afrique en paix avec elle-même et avec le reste du monde. Il a soutenu sans relâche que la paix et la sécurité durable sur le continent ne seraient pas possibles sans développement économique. Par conséquent, nous saluons le soutien de l'UE pour les besoins en matière de développement de l'Afrique par le biais d'instruments tels que l'Alliance euroafricaine pour l'investissement durable et l'emploi », a déclaré Cyril Ramaphosa.

L'UE, principal partenaire de l'Afrique du Sud

Une coopération d'autant plus importante que l'Union européenne est le principal partenaire de l'Afrique du Sud en matière d'aide au développement et d'investissements. Il faut renforcer ces liens, a insisté le président de l'Afrique du Sud pour résoudre les difficultés que rencontre le pays, la pauvreté, les inégalités, le chômage et l'accaparement des terres. Il en sera question aujourd'hui lors du VIIe sommet entre les deux partenaires.