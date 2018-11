Brexit et questions migratoires au menu du sommet UE/Afrique du Sud

Le septième sommet UE/Afrique du Sud s'est tenu ce jeudi à Bruxelles, en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux parties ont évoqué les conséquences du Brexit sur les échanges commerciaux, mais aussi les problèmes de migration et le changement climatique.

Avec notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota

L'Union européenne est le principal partenaire de l'Afrique du Sud en matière d'aide au développement et d'investissements. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, l'a rappelé ce jeudi : « En effet, nous avons un ami et un allié avec l'UE. Un ami et un allié, prêt à nous soutenir dans nos efforts pour continuer à transformer notre pays. »

Parmi les sujets abordés en matière de coopération, la politique migratoire. L'Afrique du Sud tout comme l'UE sont des territoires où viennent les migrants. Le président de la Commission européenne a appelé le pays à ne pas rejeter le pacte migratoire des Nations unies, contrairement à ce que de nombreux pays européens comptent faire.

La prochaine conférence sur le changement climatique était également au coeur des discussions. « Nous étions l'un des pays leaders qui ont permis d'aboutir à l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Et nous sommes toujours d'ardents défenseurs de cet accord », a rappelé le président sud-africain.

Les deux parties ont promis de se revoir rapidement pour renforcer leurs liens et la coopération économique.