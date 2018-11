Centrafrique: l’ex-chef anti-balaka Alfred Yecatom Rhombot extradé vers la CPI

En Centrafrique, le chef anti-balaka Alfred Yecatom Rhombot, mieux connu sous le surnom de « Rambo » a été extradé, samedi 17 novembre, vers la CPI à La Haye. Les charges ne sont pas encore connues. Commandant la zone de Bimbo, c’est un chef de groupe armé qui a été très actif pendant la crise centrafricaine.

Alfred Yecatom Rhombot a été remis à la CPI ce samedi à Bangui. L’avion a décollé en début d’après-midi. Il était sous mandat d’arrêt sous scellé et donc maintenu secret. Il est aussi sous sanction des Nations unies depuis 2015. Les charges retenues contre lui n’ont pas encore été divulguées par la CPI.

« La FIDH se félicite du transfèrement de Rhombot à la CPI, c’est un message fort pour les leaders de groupes armés. Ceux qui pensent s’arroger une amnistie à la table des négociations font fausse route », commente Pierre Brunisso, coordinateur de projet de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) à Bangui.

L’ancien chef anti-balaka et ses éléments sont soupçonnés d’avoir exécuté un grand nombre de civils en 2014. Les enquêtes de la FIDH le suspectent notamment d’avoir commis des meurtres, pillages et recrutement d’enfants soldats pendant la crise. « Rambo » comme il est surnommé.était aujourd’hui encore très craint à Bangui. Ce samedi après-midi, le ministre de la Justice et le bureau de la CPI à Bangui n’ont pas souhaité s’exprimer.

Alfred Yecatom Rhombot, député de Mbaïki a été arrêté le 29 octobre dernier, alors qu’il avait sorti son arme dans l’hémicycle lors de l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale. Il était depuis détenu au Camp de Roux.