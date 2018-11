Quelques mois après l'assassinat de sa petite fille, la mère de Ramata Diarra est toujours sous le choc. « Il faisait chaud cette nuit-là. On dormait sous un hangar. Entre 2h et 3h du matin, un homme est venu prendre l'enfant. Sans que je ne m'en rende compte. J’ai poursuivi le monsieur en sautant le mur. Mais je n'ai pas pu le rattraper. Je suis tombée sur les genoux. On a fait appel aux gendarmes et aux voisins. Le corps de Ramata a été retrouvé au petit matin. Mais je ne sais pas qui a retrouvé le corps. »...