CAN féminine 2018: les Sud-Africaines font tomber les géantes nigérianes

L’Afrique du Sud a créé une énorme surprise dimanche en battant le Nigeria, tenant du titre et vainqueur de 10 des 12 éditions disputées. Thembi Kgatlana a marqué l’unique but du match. Dans l’autre rencontre du groupe B, la Zambie a également créé la sensation en venant à bout de la Guinée équatoriale.

Un coup de tonnerre ! L’Afrique du Sud a battu le Nigeria (1-0) lors de la première journée du groupe B de la CAN féminine. Les ogresses nigérianes se sont cassées les dents sur les Banyana Banyana qui ont longtemps résisté avant de crucifier leurs adversaires à cinq minutes de la fin de la rencontre. Thembi Kgatlana, l’attaquant de Houston Dash, a profité de cette minute pour inscrire l’unique but de la rencontre. C’est un beau départ pour les filles de Vera Pauw, quatre fois finalistes (1995, 2000, 2008, 2018) et qui peuvent désormais se positionner en vraies outsiders.

Dans l’autre rencontre de la poule B, les Zambiennes ont également surpris les Equato-guinéennes, double vainqueur de la CAN, avec un beau succès 2-0. Les buts zambiens ont été inscrits par Grace Chanda (7e) et Ireen Lungu (43e). La deuxième journée dans cette poule s’annonce déjà décisive avec Nigeria-Zambie et Guinée équatoriale-Afrique du Sud mercredi 21 novembre.

Samedi, pour la première journée du groupe A, le Ghana, pays organisateur, avait battu l’Algérie (1-0) et le Cameroun était venu à bout du Mali (2-1).