Restitution des biens culturels: le rapport Savoy-Sarr, une polémique en vue

Du nouveau sur l'épineuse question de la restitution des biens culturels africains détenus par les musées français. Le président français avait annoncé vouloir mettre en œuvre d’ici cinq ans des restitutions temporaires et définitives. Emmanuel Macron avait nommé Bénédicte Savoy et Felwine Sarr avec pour mission de réfléchir au retour de ces œuvres d'art en Afrique. Ils doivent remettre leur rapport vendredi au chef de l'Etat, mais le magazine français Le Point a pu avoir accès aux bonnes feuilles. Un document qui risque de provoquer des remous.

Bénédicte Savoy et Felwine Sarr vont-ils fâcher Emmanuel Macron ? Dans la lettre de mission adressée aux deux rapporteurs, le président évoquait clairement la circulation des œuvres allant jusqu'à de possibles restitutions. Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, affirme Le Point, n'auraient retenu que le terme restitution pérenne. Et pour les deux spécialistes, on restitue quand il y a eu vol, village, spoliation, etc. et logiquement il y doit y avoir réparation, restauration.

De là à parler de bien mal acquis, il n'y a qu'un pas. Certains historiens de l'art soulignent l'étroitesse de la pensée de Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, qui volontairement ignorent l'existence d'un marché et donc de marchands africains. Tous les objets dans les musées français ne sont pas des butins de guerre. L'approche des auteurs serait en partie condescendante et ferait fi d'une partie de la réalité historique. En pointillé, à la lecture du rapport, une question s’impose : que restera-t-il par exemple au musée du quai Branly ? Une idée que d'aucuns jugent un peu loufoque est celle-ci : la confection de doubles dont la charge « auratique » serait assurée par des mécanismes de mise en récit.