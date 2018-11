Un an après le départ de Robert Mugabe, où en est le Zimbabwe?

Celui qui a dominé la vie politique du Zimbabwe pendant 37 ans se fait désormais discret. Robert Mugabe vit aujourd'hui reclus dans sa luxueuse résidence d’un quartier nord d’Harare. Lors de l’élection présidentielle en juillet dernier, il est sorti de son silence pour dénoncer sa mise à l'écart du pouvoir et annoncer qu’il soutiendrait l’opposition.

Mais depuis plus un mot, explique le chercheur Gideon Chitanga. « La dernière fois que j’en ai entendu parler, il avait quitté le pays avec sa femme pour se rendre à Singapour pour des raisons de santé, explique-t-il. Mais je pense que Mugabe ne se sent pas en sûreté au Zimbabwe. Il ne fait pas confiance à ce nouveau gouvernement et dans ces circonstances, il est probablement plus en sécurité à l’extérieur du pays qu’à l’intérieur. »

D’autant plus que Robert Mugabe détient selon plusieurs sources une vingtaine de fermes. Un patrimoine qui l’exposerait à l’attention du nouveau régime. Le président Mnangagwa a récemment mis sur pied une commission anticorruption. Et dit vouloir réexaminer la réforme agraire des années Mugabe afin que chaque Zimbabwéen ne détienne pas plus d’une ferme.