Elections en RDC: Martin Kafulu, le candidat de Lamuka, présente son programme

Retour ce mercredi de Martin Fayulu à Kinshasa. Le candidat commun de la coalition Lamuka à la présidentielle arrive 48 heures avant le début de la campagne électorale. Et c'est autour de six piliers que tourne le programme présenté en son temps par Martin Fayulu : le social libéralisme, la citoyenneté, le pacte pour le développement, mais aussi la bonne gouvernance, la réconciliation nationale, le principe gagnant-gagnant.

Martin Fayulu est devenu le candidat commun d'une frange de l'opposition. Et le budget de 190 milliards de dollars américains qu'il avait présenté en septembre pour une période de cinq ans a été revu à la baisse par ses alliés de la coalition Lamuka.

Désormais, il faut parler de 105 milliards de dollars américains pour le programme commun, révèle Pierre Lumbi, le vice-président de la plateforme katumbiste Ensemble pour le changement. Et ce budget, selon la coalition Lamuka, devra être financé avec les recettes internes, la coopération bilatérale et les emprunts.

Un accent particulier est mis sur la lutte contre la corruption et les détournements des fonds publics, des maux très ancrés dans la société congolaise. Autre volet du programme, la réforme constitutionnelle avec la restauration du second tour et le retour à la double nationalité, la nationalité congolaise pouvant être détenue concurremment avec une autre. Et pour mettre fin à l'arbitraire, une profonde réforme de l'appareil judiciaire est également envisagée.