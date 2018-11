RDC: la campagne électorale est lancée sur fond d'incertitudes

Dans l'ouest du pays, malgré les retards, le déploiement progresse petit à petit. Une partie des 40 000 machines arrivées à Kinsahsa est déjà en route vers l'intérieur. La Céni avance le chiffre de 70%, un chiffre impossible à vérifier.

Pour la partie est, c'est plus compliqué. Sur les 33 000 machines arrivées au port de Dar es Salam, 28 000 environ sont désormais à Lubumbashi d'où elles doivent être redéployées. Mais mercredi matin, sur les quelque 30 000 machines qui transitent par le port de Dar es Salam, 7 000 n'étaient toujours pas arrivées.

Ce qui inquiète les observateurs, c'est surtout le choix que fait la Céni de ne pas utiliser pour le moment les avions et hélicoptères mis à sa disposition par l'armée et pourtant présentés en grande pompe fin octobre pour rassurer l'opinion. Tout se fait pour l'instant par la route, les voies fluviales et par le train.

Il faut minimiser les coûts et il n'y a pas urgence, explique la Céni. « Nous sommes à l'aise », avance le rapporteur de la commission Jean-Pierre Kalamba.

Une analyse qui surprend plusieurs experts électoraux dans un pays où des territoires entiers sont restés enclavés et compte tenu de l'ampleur du défi qu'il reste à relever à seulement 30 jours du scrutin. Ils craignent que le vote ne puisse se dérouler que dans certains centres urbains. Sans oublier qu'avant même le 23 décembre, il faudra former les responsables des centres de vote. Et que pour cela, les machines à voter sont indispensables.

Le président de la Céni, Corneille Nangaa, appelle de son côté à ne pas écouter les rumeurs et assure que rien ne justifie à ce stade d'envisager un report du scrutin qui risquerait en outre de plonger le pays dans « l'incertitude ».