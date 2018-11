Tchad: à Miski, insurgés et autorités revendiquent chacun la victoire

La situation est encore confuse dans le nord du Tchad. Le ministère de la Défense assure avoir « délogé et dégagé l'ennemi » de Miski depuis samedi, ce que dément le comité d'autodéfense qui le combat dans cette ville. Ce dernier dit avoir chassé l'armée et dénonce un « blocus » de la ville et de la région aux conséquences humanitaires « catastrophiques ». Officiellement, le pouvoir central dit lutter contre des « orpailleurs illégaux » et des « trafiquants d'armes » ou « d'êtres humains », mais le comité d'autodéfense qui s'est créé début novembre pour « empêcher l'exploitation des mines d'or au profit du clan Deby » et contre le nouveau redécoupage administratif qui morcelle le Tibesti, dit lutter pour son « honneur » et sa « terre ».

Le porte-parole du comité d'autodéfense de Miski revendique un millier de combattants, issus essentiellement des tribus toubous qui peuplent la sous-préfecture de Yebbi-Bou. C'est encore à ce stade une sorte de milice locale qui n'a pas un commandement central, mais deux de ses leaders se détachent du lot aujourd'hui, selon plusieurs sources. Le colonel Rozi Losso, un ancien officier de l'armée tchadienne, et Kella Goukouni, un des chefs de cantons de la sous-préfecture de Yebbi-Bou, limogé il y a plusieurs mois par le pouvoir central.

Ils ont sous leurs ordres des combattants très aguerris. Une partie est passée par l'armée tchadienne, une autre par la rébellion armée du MDJT, le Mouvement pour la démocratie et la justice, qui a combattu le président Idriss Deby de 1998 à 2002. Enfin les plus jeunes, élevés dans la pure tradition toubou sont habitués au maniement des armes. Leur porte-parole Molly Sougui assure qu'ils ne disposent pas d'armes lourdes. « Nos combattants ont gagné parce qu'ils ont une expérience de 40 ans de guerre et une bonne connaissance du terrain », explique-t-il.

Miski se trouve en plein massif du Tibesti, dans le nord-ouest du Tchad. Une zone montagneuse favorable à la guérilla et où les chars et armes lourdes de l'armée ne peuvent pas manœuvrer facilement, confirme un spécialiste du Tchad. Aujourd'hui, le Comité d'autodéfense crie victoire, et dit viser à moyen et long terme une fédération de tous les mouvements politico-militaires qui luttent contre le pouvoir d'Idriss Deby.