Le fils de l’otage Sophie Pétronin demande à Macron de «clarifier sa position»

Au Sahel, le fils de l’otage française Sophie Pétronin, 75 ans, travaillant dans l’humanitaire, enlevée à Gao fin 2016, tente toujours d’obtenir la libération de sa mère. Les dernières vidéos publiées font état d’une dégradation de son état de santé. Pour Sébastien Chadaud-Pétronin, « il y a urgence ».

Sébastien Chadaud-Pétronin s’est rendu cette semaine en Mauritanie et au Mali pour tenter d’établir un contact. Un canal ouvert au Mali s’est brutalement refermé, ce que regrette la famille Pétronin, qui a le sentiment d’avoir été « trompé » dans cette affaire.

« Blocage »

« On sait qu’il y a eu un blocage lors de ma visite au Mali », affirme Sébastien Chabaud-Pétronin qui demande à l’Etat français de « clarifier sa position » dans cette affaire. « Maintenant, ça suffit. Ma mère est en train de mourir et nous l’abandonnons », a-t-il déploré.

« On a eu un changement de présidence. Il y a certainement eu un changement de politique. On a beaucoup parlé de questions d’éthique, la question des rançons. Moi, je souhaite dire que monsieur Macron a le droit de sacrifier l’otage, en sa qualité de chef des armées, mais le sacrifice c’est la résultante d’un refus de négociation. S’il y a refus de négociation, je pense qu’il est temps maintenant de l’acter. Je demande que l’Etat clarifie sa position sur le sujet. »

La septuagénaire qui, au moment de son enlèvement le 24 décembre 2016, dirigeait une association d'aide aux orphelins, affirmait dans la dernière vidéo où elle apparaissait redouter de devenir une otage sacrifiée après avoir été une otage oubliée.

Caractère d'urgence

Dans une vidéo reçue le 11 novembre, l'otage française n'apparaît pas. « C'est uniquement un message des gens qui la détiennent, on la voit en photo, elle est sur fond d'écran, et elle est alitée », avait alors décrit son fils, en qualifiant d' « extrêmement préoccupant » le contenu de ce message.

Aujourd’hui, les informations dont il dispose l’inquiètent. « J’ai appris certains détails sur son état de santé qui sont nouveaux, qui me rendent encore plus attristé et qui me font être dans un caractère d’urgence pire que ce que j’étais il y a une semaine en arrière. J’ai encore une possibilité. On a encore d’autre pistes, d’autres canaux et j’attends beaucoup d’un rendez-vous prochain que je vais avoir. »

Sébastien Chabaud-Pétronin a tenu à lancer un message à sa mère : « Si tu entends ça ma petite maman, garde de l’espoir et accroche-toi parce que moi, je continue, je ne lâcherai rien. J’irai là où tu seras. Tant que tu vivras, je ne serai pas loin de toi et je ferai tout pour te rejoindre. »