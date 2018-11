Sénégal: sur les traces de Laba Sosseh

« El Maestro Laba Sosseh, l’histoire du plus grand salsero africain », est le titre d’un documentaire, en cours de tournage, en ce moment, en Afrique de l’Ouest. Un projet porté à bout de bras, financé par deux amis, le musicien sénégalais Macky Sylla et le réalisateur suisse Lionel Bourqui. Ils veulent ainsi faire connaître, aux jeunes générations, l’histoire de cet immense chanteur, voix de la musique afro-cubaine des années 60 jusqu'à son décès, en 2007. RFI a croisé les deux réalisateurs à Dakar.

« C’est très émouvant, on découvre des choses extraordinaires. » Comme une histoire d’amour, Macky Sylla et Lionel Bourqui qui a lui aussi vécu au Sénégal, ont grandi avec la musique de Laba Sosseh. « Je ne savais pas que c’était Laba Sosseh que j’écoutais à l’époque. J’’ai redécouvert cet homme, sa vie, son histoire et là, il y a eu cette grosse envie de dire : mais cet homme, c’est quelqu’un ! », explique Lionel Bourqui.

« Seyni », la plus belle chanson

Musiciens, animateurs radio, proches, les deux amis ont retrouvé des morceaux de l’histoire de Laba Sosseh, notamment son premier amour « Seyni », sa plus belle chanson, selon eux.

Cette enquête musicale a aussi entrainé Lionel Bourqui et Macky Sylla à interroger des hommes d’Etat, comme l’ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio qui considère que « du point de vue de l’art et de la culture, Laba était un panafricaniste ».

Après le Sénégal et la Gambie, Macky Sylla et Lionel Bourqui vont aller en Côte d’Ivoire où Laba Sosseh a vécu dix ans. La sortie de leur film, héritage pour les jeunes générations, est prévue à l’été 2019.