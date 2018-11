Des écrivains de Brazzaville prennent part à la Fête du Livre de Kinshasa

La sixième édition de la Fête du Livre de Kinshasa qui s'est ouverte samedi 24 novembre et qui se referme samedi 1er décembre a mobilisé plusieurs centaines d'auteurs, dont six venus de l'autre côté du fleuve. Parmi les Brazzavillois figure Rita Fabienne, une jeune auteure de 25 ans qui s'est révélée au public en juillet dernier seulement.

RFI a rencontré Rita Fabienne avant la traversée du fleuve. « Je suis invitée comme les cinq autres auteurs de Brazzaville pour assister à la sixième édition. C'est la première édition à laquelle je participe. Je pense que les organisateurs ont eu écho du roman que je venais de publier et ils ont eu l'idée de m'inviter », déclare-t-elle.

Le roman dont parle son auteure est intitulé « Face à la mer », publié en juillet dernier aux éditions de la Flevitude. Un court récit d'une centaine de pages dans lequel elle raconte les mystères de la mer. C'est le tout premier ouvrage de la jeune écrivaine de 25 ans qui pense que la littérature africaine, singulièrement celle des deux rives du fleuve Congo, monte en puissance.

« Parce que de plus en plus il y a des jeunes auteurs qui s'affirment. La littérature évolue, on passe d'un thème à l'autre. On essaie de bouger les choses. A l'époque, c'était des personnes plus âgées qui écrivaient, et maintenant il y a pas mal de jeunes qui se lancent dans la littérature et qui essaient de changer des choses », analyse l'écrivaine.

Pour elle, les jeunes écrivent pour réveiller les consciences : « Les situations que l’on traverse aujourd’hui, à défaut de tenir une arme, on préfère écrire, donner son avis, réveiller un peu la conscience humaine, la morale, etc. », explique-t-elle

Rita Fabienne avoue ne pas avoir de modèle en matière de littérature, mais avoir plein de projets d'écriture y compris sur les réseaux sociaux où elle signe déjà des chroniques et des portraits.

► A consulter: le programme de la Fête du Livre de Kinshasa 2018