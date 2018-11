Ils trichent aux examens, s'en vantent, insultent: 8 lycéens kényans en justice

Alors que les examens dans les écoles primaires et secondaires sont encore en cours, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit des lycéens se vantant d’avoir triché durant l’épreuve et insultant des ministres. Huit jeunes ont été arrêtés.

Ils ont comparu la tête baissée. Se cachant parfois le visage. Huit lycéens sont passés devant une cour de justice lundi. Leur arrestation fait suite à la diffusion en ligne d’une vidéo dans laquelle on voit des jeunes du lycée Ambira, dans l’ouest du pays, se vantant d’avoir triché aux examens sans se faire prendre. Ils mettent au défi les ministres de l’Education et de l’Intérieur de les arrêter, tout en les insultant copieusement. Pendant la séquence d’une trentaine de secondes, devenue virale sur internet, on les voit aussi brûler leur matériel scolaire.

En haut lieu, l’affaire passe très mal. « Maintenant ces jeunes sont là où il faut pour apprendre la discipline », a réagi le président Kenyatta.

Il faut dire que cette vidéo est un défi pour le gouvernement qui, avant les examens, s’était beaucoup vanté des mesures exceptionnelles pour éviter les tricheries. Il avait créé une équipe spéciale, avec des membres du renseignement, ou encore déployé 70 000 policiers pour surveiller les sessions. Une approche militariste critiquée par certains professionnels.

En tout cas, des élus en ont profité pour politiser l’affaire. Le sénateur d’opposition James Orengo a expliqué que « si les jeunes peuvent voir leurs leaders détourner des centaines de millions en toute impunité, ils suivront l’exemple ».