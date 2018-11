Dans la nuit du 22 au 23 novembre, les forces Barkhane engagées au Sahel ont remporté un succès majeur contre un groupe terroriste dangereux. Le bilan est de 35 terroristes neutralisés et parmi eux leur chef. Ce succès intervient après deux autres opérations qui l’avaient précédé quelques jours auparavant. Et grâce à ce succès, nous désorganisons les réseaux terroristes et nous le faisons en nous attaquant au haut de la pyramide, car c’est la meilleure façon d’affaiblir les bases du terrorisme