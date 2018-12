RDC: incertitudes sur les préparatifs des élections du 23 décembre

La campagne électorale est lancée depuis une semaine. Trois scrutins doivent se tenir le 23 décembre : la présidentielle, les législatives et les élections provinciales. Si la Céni se félicite d'être en train de tout mettre en œuvre conformément à son calendrier pour tenir les délais, de nombreuses incertitudes pèsent sur la capacité de la Commission électorale à être prête en temps et en heure le 23 décembre.

« Le 10 décembre, l'ensemble du matériel de vote sera disponible sur les 239 sites de formation », promet le président de la Céni, Corneille Nangaa. De là, il faudra l’acheminer jusqu'aux 75 000 et quelque bureaux de vote dans tout le pays. Là encore, Corneille Nangaa ne se dit pas inquiet. « Tous les bureaux de vote ouvriront bien le 23 décembre » assure-t-il.

Les experts électoraux, eux, sont bien plus circonspects. Et notamment au vu du temps qu’il faut pour transporter ces machines à voter, urnes, isoloirs, etc, jusqu’aux bureaux de vote. Quinze jours au moins pour les bureaux les plus éloignés, estiment les experts. Avec ce trajet de deux semaines et les 24h nécessaires à la mise en place du matériel, « certains bureaux de vote ne pourront pas ouvrir le 23 décembre », affirme une source diplomatique.

Formations et accréditations

Autre inquiétude : la formation des agents électoraux. Une étape cruciale dans un pays où la machine à voter n’a jamais été utilisée. La Céni promet de démarrer ces formations lundi. Y aura-t-il suffisamment de temps pour former ces 500 000 et quelques agents ?

Enfin, il y a les accréditations des observateurs qui avancent à pas de tortue et celles qui sont retoquées. C’est le cas des diplomates européens à Kinshasa. Ils ne pourront pas se rendre dans les bureaux de vote pour observer ce triple scrutin. « Le suivi diplomatique, ce n’est pas légal » justifie le président de la Commission électorale.