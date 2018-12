La Centrafrique fête le 60e anniversaire de la République

Le 1er décembre, jour de fête nationale a eu lieu cette année dans un contexte particulier. Après les tueries d’Alindao, mi-novembre, l’Eglise ainsi qu’une partie de l’opposition avait appelé à ne pas célébrer la fête nationale, mais à se recueillir à la maison. Mais ils étaient finalement nombreux sur l’avenue des Martyrs pour traditionnel défilé qui s’est déroulé sous haute protection.

Forces armées, écoles, associations sportives ont défilé en grand nombre devant le président de la République. « Il y a eu une participation massive, se félicite le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazagui. C’était vraiment une fête populaire. C’était un moment de liesse mais c’était aussi un moment de recueillement. On s’est souvenu en permanence de ceux qui vivent des affres dans l’arrière pays. Mais c’est un moment où chaque Centrafricain doit se rappeler qu’il a un pays une nation et que certains se sont battus pour son indépendance. »

Parmi les participants, plusieurs partis politiques, et le tout jeune mouvement présidentiel Cœurs unis a été très remarqué. Plus de 1000 personnes habillées de bleu et de blanc ont défilé. Jean-Symphorien Mapenzi est le premier vice-président de l’Assemblée nationale et conseiller politique et chargé des relations avec les parlementaires du mouvement Cœurs unis. « Nous Centrafricains de tous bords nous devons nous unir autour de ce qui est l’essentiel la nation centrafricaine, dit-il. Au-delà de nos divergences de nos positionnements politiques nous devons plus que jamais par ces moments difficiles nous réunir autour de ce qui nous réunit tous, c’est-à-dire la République. Voilà pourquoi le cœur uni locomotive de la majorité présidentielle a donné l’exemple avec certains alliés. »

Des évènements festifs ont eu lieu tout au long de la journée, notamment une course de pirogues sur l’Oubangui, et un match de football au stade 20 000 places…