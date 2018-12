Côte d'Ivoire: les élections locales partielles fixées au 16 décembre

Les élections locales partielles concernant deux régions ainsi que six communes se tiendront le 16 décembre prochain. La date a été arrêtée en Conseil des ministres ce lundi 3 décembre. Les élections ont été annulées dans ces circonscriptions par la chambre administrative de la Cour suprême suite à des recours déposés par des candidats.

Le 16 décembre, les communes abidjanaises de Port-Bouët et Bingerville, les municipalités de Grand-Bassam, Lakota, Booko et Rubino, rejoueront le scrutin. Idem pour les régions du Lôh-Djiboua et du Guémon, après l’annulation décidée par la chambre administrative de la Cour suprême. Les magistrats ont achevé de vider les 103 contentieux électoraux vendredi dernier.

A la sortie du Conseil des ministres ce lundi, le porte-parole du gouvernement Sidi Touré a tenu à souligner que ces décisions - sans appel - des magistrats, étaient surtout défavorables à la coalition au pouvoir, puisque quatre communes RHDP et une région RHDP sont concernées par cette reprise, contre une seule municipalité PDCI et deux circonscriptions indépendantes.

« En tout état de cause, c’est le RHDP qui est frappé, a estimé le ministre de la Communication. Mais nous allons repartir de plus belle à ces élections pour remporter le meilleur pour la Côte d’Ivoire, pour notre RHDP. »

Côté PDCI, le maire sortant de Grand-Bassam Georges Ezaley a exprimé sa satisfaction quant à la date fixée. « Il faut qu’on en finisse avec tout ça », a-t-il déclaré, tout en se disant serein et confiant. La campagne se tiendra sur une semaine, du 7 au 14 décembre.