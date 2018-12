Maroc: hospitalisé à Rabat, Ali Bongo reçoit la visite du roi Mohammed VI

Le roi du Maroc s'est rendu au chevet d'Ali Bongo Ondimba ce lundi 3 décembre à Rabat. Une visite destinée à mettre fin aux spéculations sur l'état de santé du président gabonais, hospitalisé dans la capitale marocaine depuis jeudi dernier.

En plus d'un photo officielle, une vidéo de 17 secondes a été rendue publique à l’issue de la rencontre. On peut y voir deux hommes assis et souriant devisant l'un en face de l'autre, en tenue traditionnelle. Le roi Mohammed VI met ainsi fin, par cette visite, à plusieurs jours de black-out médiatique sur l'état de santé du président gabonais et du lieu de son hospitalisation.

Ali Bongo Ondimba séjourne donc bien à l'hôpital militaire de Rabat, à des fins, avaient affirmé les autorités marocaines, « de convalescences et de rééducation ». Avec cette visite royale, le message semble clair : l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba est en amélioration et il compte se remettre vite au travail.

Comme annoncé il y a quelques jours, la garde rapprochée du président Bongo a rejoint Rabat ce lundi soir. Une délégation gabonaise de haut niveau composée, apprend-on de source gouvernementale, du vice-président Pierre-Claver Maganga Moussavou, du Premier ministre et chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondet et de la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsuo.

Preuve, s'il en fallait, de l'amélioration significative de son état de santé, Ali Bongo Ondimba devrait tenir dès mardi une séance de travail en leur présence.