Sahara occidental: plus de 40 années de conflit

Ce mercredi à Genève se tient une réunion à l’ONU sur la situation du Sahara occidental. Depuis le retrait en 1976 de l'Espagne, qui l'avait colonisé, ce territoire est contrôlé à 80% par le Maroc alors que le Front Polisario, mouvement politique et armé sahraoui, demande son indépendance. Les négociations, sous l'égide de l'ONU, sont au point mort depuis 2012. Jusqu'à ce que, Horst Kohler, nouvel envoyé des Nations unies sur cette question, ne décide de ressusciter le dialogue en invitant tous les acteurs à Genève. Espérant ainsi arriver à résoudre ce conflit vieux de plus de 40 ans.

De notre envoyée spéciale à Genève,

Les acteurs qui se retrouvent pour deux jours à Genève ne se sont pas réunis depuis 2012 pour évoquer la question du Sahara occidental. Une zone dont le sort est donc figé depuis plusieurs années. Longtemps le Sahara occidental a été une colonie espagnole. En 1975, un accord signé à Madrid met fin à cette colonisation et divise la région en deux. Le sud du Sahara occidental est cédé à la Mauritanie, qui y renoncera six ans plus tard, alors que le nord et le centre du territoire reviennent au Maroc. Un accord signé quelques jours après la grande « Marche verte » organisée par le roi Hassan II lorsque plus de 350 000 Marocains s’étaient rendus sur le territoire. Depuis, c’est l’épreuve de force entre le royaume chérifien et le Front Polisario.

Le Front Polisario revendique l’indépendance. Il a même proclamé, en 1976, la République arabe sahraouie démocratique (RASD). En 1984, elle a été intégrée à l’Union africaine (qui s’appelait encore l’OUA) et le Maroc décide de claquer la porte de l’institution. Le conflit armé entre les deux protagonistes s’éternise jusqu’en 1991 lors de l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu. Une mission de l’ONU est déployée dans le pays et chargée de l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

Et depuis, ce référendum est le principal point de crispation entre Rabat et le Polisario. Plusieurs plans sont avancés par les différentes parties, mais à chaque fois, ils sont rejetés. En mars 2012, les dernières discussions ont lieu aux Etats-Unis (Manhasset). Une nouvelle impasse. Rabat plaide pour une large autonomie du territoire sous souveraineté marocaine alors que le Front Polisario estime que tout est négociable sauf son droit à l’autodétermination. Une position que le Front Polisario a de nouveau réaffirmée au micro de RFI cette semaine.

L’indispensable présence de l’Algérie pour le Maroc

Depuis 2012, le dialogue a donc été interrompu, mais en coulisses, la situation du Sahara occidental n’a pas été totalement écartée. Le Maroc a réintégré l’Union africaine acceptant de fait de siéger au sein l’institution aux cotés de la RASD. L’ONU a de son côté nommé un nouvel émissaire en août 2017, l’ancien président allemand Horst Kohler qui n’a eu de cesse de vouloir relancer les discussions.

Et c’est ce travail qui aboutit en partie ce mercredi avec le début de cette table ronde. Un rendez-vous où tous les acteurs du conflit sont présents. La Maroc et le Front Polisario bien sûr, mais aussi l’Algérie et la Mauritanie. C’était d’ailleurs une condition du Maroc pour retourner à la table des négociations. Le royaume estime en effet que l’Algérie a une « responsabilité flagrante » dans le dossier du Sahara occidental comme l’écrivait en avril 2018 le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Horst Kholer.

Dans les rangs onusiens, on ne crie toutefois pas à la victoire et l’on se veut modeste quant aux objectifs de cette rencontre. L’ordre du jour reste très vague et une source diplomatique proche du dossier expliquait en début de semaine à l’Agence France presse qu’il ne fallait pas mettre « trop de pressions et d’attentes ». Ce rendez-vous de Genève ne serait donc que le premier d‘une série et devrait ouvrir la voie à de nouvelles négociations.