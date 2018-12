Sport et santé bucco-dentaire

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé.

Caroline Paré : Dr Sène, vous allez aujourd’hui nous parler de la santé bucco-dentaire des sportifs.

Pourquoi est si important ?

Jean-Marc Sène : On sait que des problèmes dentaires, caries, infections gingivales ou dents mal placées, peuvent affecter les performances des sportifs de haut niveau.

Les sportifs de haut niveau ou amateurs ont tout intérêt à faire vérifier régulièrement leur état dentaire.

D'une part, l'occlusion ou engrènement des dents joue un rôle par le biais des chaînes musculaires. Pour développer une force importante, il faut retenir sa respiration et serrer les dents. On peut le constater en observant de nombreux sportifs lors d'un effort. Ceci montre l'importance des muscles masticateurs pour obtenir une grande force musculaire. C'est pourquoi des contacts entre les dents insuffisants ou mal répartis peuvent diminuer les performances d'un sportif. Il est donc important de remplacer les dents manquantes pour éviter tout déséquilibre.



D'autre part, l'inflammation des gencives ou les problèmes dentaires, en particulier les abcès, sont de nature à altérer les performances d'un sportif. Un abcès dentaire représente un grand nombre de bactéries qui prolifèrent, même quand l'abcès ne fait pas mal. Ces bactéries passent dans le sang et peuvent se fixer sur les tendons ou les articulations et causer une tendinite chez un sportif qui les sollicite particulièrement

Mais ce que l’on sait moins que la pratique de ces athlètes a des répercussions sur leur dentition et qu'ils devraient donc bénéficier d'une surveillance et d'une prévention odontologique particulières.

Caroline Paré : Est ce que l’alimentation sportive peut nuire à la santé bucco-dentaire ?

Jean-Marc Sène : L'alimentation du sportif se distingue par une surconsommation de sucres rapides liée à l'effort musculaire à fournir. Ces sucres rapides s'ils ne sont pas éliminés rapidement par des mesures d'hygiéne rigoureuses favorisent l'apparition de caries.

De plus la consommation trop fréquente de boissons énergétiques qui sont très acides va provoquer une déminéralisation de l'émaille.

Pour limiter les risques de caries, il faut :

- utiliser des dentifrices et des bains de bouche fluorés

- éviter le grignotage

- limiter les sucres rapides et préférer les sucres lents.

Caroline Paré : Les sportifs doivent ils utiliser un protège-dents ?

Jean-Marc Sène : Les protections intrabuccales appelées communément protége-dents ont pour but de diminuer les conséquences de coups sur les dents, les muqueuses et l'articulation temporo mandibulaire.

Le protége-dents semble évident pour les sports de combat, mais il est aussi trés utile pour tous les sports de contact (rugby, hockey, football américain, water polo, basket ball, handball, etc.). On peut réguliérement voir des joueurs ou joueuses des équipes nationales de handball ou basket ball porter des protége-dents sur mesure. Une bonne protection intra buccale doit tenir sur l'arcade sans effort, permettre la déglutition et la respiration bouche fermée.

Il existe plusieurs types de protége-dents:

- du commerce: avantage le prix ; inconvénient inconfortable

- sur mesure: avantage protection confort ; inconvénient le prix

Un protége-dents sur mesure a un coût important par rapport à ceux du commerce, mais les traitements pour réparer une ou des dents fracturées sont beaucoup plus couteux, avec des conséquences tout au long de la vie.