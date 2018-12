Mali: l’insécurité perturbe le versement du salaire des fonctionnaires de Mopti

Dans le centre du Mali, dans la région de Mopti, les enseignants n'ont pas travaillé cette semaine. Des retards dans le paiement de leur salaire sont en cause. Si le versement a finalement commencé en fin de semaine pour le mois dernier, confirment les syndicats et l'académie, les retards de paiements sont fréquents depuis quelques mois, dans cette région en proie à l'insécurité.

A quelques kilomètres de Mopti, un enseignant est dans sa salle de classe, mais n'a pas dispensé de cours cette semaine. Comme d'autres dans cette région du centre du Mali, il stoppe le travail en fin de mois lorsqu'il n'a pas reçu son salaire.

« Si les salaires ne tombent pas à temps, nous par exemple, on prend des crédits avec les commerçants. Si le riz est finit on prend du riz chez les commerçants avant que nos salaires tombent donc quand les salaires tombent, on est endetté », explique l'enseignant.

Les retards de paiements sont causés par les tensions sécuritaires dans la zone comme des attaques contre les symboles de l'Etat par des hommes armés ou des affrontements communautaires, expliquent les syndicats. Un autre instituteur déplore une récurrence de ces retards.

« Même nos collègues qui sont dans les autres régions, ils sont payés à partir du 25 à Mopti, ça ne va pas ! Ce n'est pas la première fois, c'est même devenu notre quotidien »,affirme-t-il.

Dans le cadre de la décentralisation, les salaires des enseignants sont payés par les régions, qui en cas de difficultés de trésorerie peuvent demander à l'État central de compléter, confirme l'académie. Elle ajoute cependant que les salaires du mois dernier ont été payés, malgré un retard.