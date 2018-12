Procès Gbagbo: dans la presse ivoirienne, l’attente de la décision de la CPI

La Côte d’Ivoire reste suspendue au sort de Laurent Gbagbo. L’ancien président ainsi que l’ex-leader des Jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, attendent toujours la décision des juges de la Chambre préliminaire de la CPI sur la question de leur libération provisoire. La réponse de la Cour est toujours en suspens. Les journaux ivoiriens relatent la folle journée d’attente de vendredi.

Sur les étals, les Unes des journaux titrent principalement sur la fausse nouvelle de libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que sur la liesse populaire qu’elle a provoquée, à Yopougon et à Mama, le village natal de l’ex-président. Les quotidiens s’attachent aussi à raconter l’attente interminable des Ivoiriens concernant la remise en liberté provisoire des deux accusés.

« Les démocrates attendent fiévreusement la libération de Gbagbo », écrit Le Temps, quotidien d’obédience FPI, le parti de l’ex-chef de l’Etat. Le journal voit l’euphorie des populations, vendredi, « comme le signe de l’optimisme des Ivoiriens, leur espoir sans cesse nourri, quant à la libération des deux hommes, par le fait que la CPI n’a vraiment plus de raisons de les maintenir si injustement » en détention.

Mais comme le précise dans ses pages le journal L’Inter qui relaie les confidences d’une source au sein de l’équipe de défense des prévenus, basée à La Haye, « il n’y a eu aucune décision jusqu’ici et il n’y en aura sûrement pas, ce samedi. Les juges n’ont donné aucune date », précise cette source avant d’ajouter que « nous espérons que cela se fera d’ici la fin de l’année ou début d’année prochaine », insiste-t-elle.

Le quotidien Le Nouveau réveil croit en savoir plus car il titre, en effet, sans ambiguïté « Gbagbo libre dans quelques jours » sans toutefois, non plus, donner plus de précisions. Le journal, proche du PDCI, parti d’Henri Konan Bédié qui envisage d’ailleurs une alliance avec le FPI, conclut son papier en analysant les scènes de joie de la veille

« Un constat s’impose, la libération de Gbagbo est très attendue en Côte d’Ivoire. L’ancien président a une cote de popularité intacte », écrit Le Nouveau réveil.