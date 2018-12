[Reportage] La formation des policiers centrafricains de la Cour pénale spéciale

En RCA, alors que la Cour pénale spéciale (CPS) en charge de juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocides, a été officiellement lancée le 22 octobre, le gros du travail va débuter par les enquêtes sur les crimes commis. Vingt officiers de police judiciaire (OPJ) centrafricains renforcés par six policiers des Nations unies sont en charge de les mener. Et afin de les préparer à leur mission, ces OPJ sont actuellement en formation, notamment pour apprendre à mener des excavations de fosses communes.

Sur le terrain d'exercice, les officiers sont concentrés. Truelles en main, ils apprennent à chercher des indices sans les détruire. Jean Firmin Mogbanede est le directeur de l'unité spéciale de la CPS : « Il y a eu pendant les différentes périodes de crise que nous avons traversées des séries de fosses communes, certaines sont portées à notre connaissance, certaines le seront encore, et puis pour éventuellement faire face à ce qui va se présenter, il faut que nous prenions de l'avance pour essayer de nous familiariser avec ces pratiques qui sont d'ailleurs des techniques nouvelles, afin d'aider la Cour à minimiser les erreurs pour l'établissement de la vérité et des responsabilités. »

Le terrain a été quadrillé. Des mesures sont prises et reportées. Une formation accélérée de quatre jours qui doit permettre de donner les bases aux enquêteurs, explique Anjli Parrin de la Columbia Law School : « Il s'agit de leur apprendre à s'assurer qu'ils recueillent toutes les preuves et qu'ils démarquent la scène du crime au bon endroit, qu'ils cartographient bien, qu'ils sachent comment prendre les coordonnées GPS de sorte que quand ils seront sur le terrain et qu'ils auront un cas réel et qu'ils devront prendre des coordonnées GPS, ce ne soit pas leur première fois. »

En plus d'apprendre à mener des enquêtes basées sur des preuves fiables qui pourront être portées devant la justice, l'objectif est aussi de permettre l'identification des victimes pour ramener les dépouilles dans leurs familles.