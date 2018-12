Bénin: première journée du procès ICC Service, énorme scandale financier

L'affaire d'escroquerie qui a dépouillé et ruinée entre 2006 et 2010, des milliers de victimes, est jugée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le procès se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Une vingtaine de prévenus sont à la barre et répondent des infractions telles qu'« association de malfaiteurs, escroquerie avec appel au public et exercice illégal d'activités bancaires et de microfinance ». Le FMI évalue le préjudice de l'escroquerie à plus de 155 milliards de FCFA. Cette première journée a permis de mieux connaître les auteurs de ces faits, leurs méthodes et surtout leurs réseaux.

Au sommet de cette pyramide du cash qui a floué des milliers d'épargnants, une bande de quatre personnes. Aucune d’elles ne vient du monde de la finance.

Au départ, ICC Service était dans l'informatique. Quand elle se lance dans les placements avec des taux surréalistes de 160 %, elle n'avait aucun agrément. Personne n'a osé les interdire d'activité. Parmi la bande des quatre, il y avait un « Monsieur relations publiques », plein d'entregent qui savait ouvrir toutes les portes.

A la barre et sous le feu nourri des questions de la Cour, on a eu droit à une séquence « confidences et déballage ». Lorsque ICC Services a décidé d'obtenir son agrément, elle dit avoir versé, deux fois, des pots-de-vin de 7 et 200 millions de francs CFA.

Parmi les autres révélations figurent leurs entrées faciles à la présidence de la République. Ils y ont été reçus plusieurs fois et ont même fait des dons, au nom du pouvoir.

Toujours de la bouche du PDG de ICC services, on apprend qu'un soir, alors qu'il était détenu à la prison civile, on lui a organisé un rendez-vous chez le garde des Sceaux.

« Pas de doute, ces gens-là étaient couverts », a résumé le ministre d'Etat, Pascal Koupaki, lors de sa déposition.