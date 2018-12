Report des élections en RDC: l'opposition veut continuer la campagne

Nous acceptons ce report, malgré nous, et uniquement dans le but d'arriver jusqu’au bout de ce régime. Nous savons très bien que ce report n'est pas dû aux raisons avancées par la Céni. Ça ne sert à rien de se révolter maintenant à cause d'un report d'une semaine parce que le pouvoir peut profiter de la situation et détruire des machines et des bureaux, comme ce fameux incendie factice, et nous l'attribuer.