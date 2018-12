Tchad: Macron salue la coopération militaire et promet un soutien financier

Emmanuel Macron a quitté en fin de soirée Ndjaména où il était venu samedi soir partager le traditionnel repas de Noël avec les soldats de Barkhane stationnés dans la capitale tchadienne. Pour sa sixième visite au Sahel – mais la première au Tchad– le président français, qui a été reçu à déjeuner par son homologue Idriss Déby, a très longuement insisté sur la grande qualité des relations franco-tchadiennes.

Bien que présent sur place à peine 24 heures, Emmanuel Macron a passé deux longs entretiens avec son homologue Idriss Déby, un allié de poids pour le président français. Il a salué à plusieurs reprises l’engagement des forces tchadiennes aux côtés des soldats de Barkhane dans leur lutte contre le terrorisme dans le Sahel.

Le président français a vanté l’excellence de la coopération sécuritaire entre Paris et Ndjaména, « une coopération vieille de plusieurs décennies », a-t-il rappelé. Le chef de l’Etat a également souligné que la France allait poursuivre son soutien économique au Tchad qui traverse une grave crise.

Boko Haram et le G5 Sahel

Conscient des nombreux défis sécuritaire auquel est soumis le Tchad, Emmanuel Macron a voulu apporter un soutien sans failles au président Déby. « Le président a mentionné l’importance de la sécurité du lac Tchad, et donc de la présence de Boko Haram. Sur ce sujet, nous sommes très inquiets. Et donc je veux redire l’engagement de la France pour accompagner, renforcer la coopération régionale sous toutes ses formes. Nous serons en particulier présents pour accélérer le soutien de l'Union européenne : 55 millions d'euros doivent être débloqués. La France fera en sorte que ce soit rapide. »

Autre moyen d’action : l’aide au développement en faveur des populations du lac Tchad. Vingt millions d’euros vont être consacrés à des projets concrets. Indispensable pour le président français si l’on veut éviter que le terrorisme ne gagne du terrain.

Le président Déby a, lui, salué le soutien de la France à la Force conjointe du G5 Sahel. « Nos forces armées nationales, des 5 pays, ne sont pas habituées à des combats du genre "terroriste". La stratégie que nous avons mise en place est, certes, une stratégie commune. Mais avec l’aide de la France. Puisque la seule force qui nous soutient aujourd’hui sur le terrain et fait face au terrorisme, c’est la force française. » Idriss Déby a annoncé que les opérations de la Force conjointe du G5 Sahel vont reprendre au mois de janvier.

Elections en 2019

S’il n’a pas souhaité rencontrer l’opposition, Emmanuel Macron n’en a pas moins parlé gouvernance politique avec Idriss Déby. Il s’est d’ailleurs félicité de la prochaine tenue en mai 2019 d’élections législatives et municipales. Et s’est dit favorable, à ce sujet, à un plus grand engagement de l’Union européenne dans leur organisation.

Pour sa part, la France apportera son soutien à travers notamment des financements, car « il faut permettre l’émergence d’une forme démocratique indispensable aux bons équilibres et à la bonne gouvernance du pays », a expliqué Emmanuel Macron. « Forme démocratique », une formule que l’opposition tchadienne ne manquera sans doute pas d’apprécier.