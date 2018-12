Tunisie: l’inquiétant phénomène des immolations par le feu

Il y a un décalage entre une population qui est dans l’attente de réponses économiques et pour le moment, il n’y a eu que des réponses sur le processus démocratique, politique ou constitutionnel. Donc on a pu faire patienter la population les 3-4 premières années en attendant d’avoir une Constitution et de mettre en place les institutions, mais aujourd’hui cette attente n’est plus justifiée. (...) La grogne concerne toute la Tunisie. Elle concerne les classes moyennes et les classes précaires parce qu'il y a une paupérisation de la classe moyenne avec une augmentation astronomique du coût de la vie astronomique. (...) On ne sait pas comment ça va évoluer mais il y a un mécontentement généralisé.