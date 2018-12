Meurtre d'un Ivoirien à Tunis: l'Association des Tunisiens de Côte d'Ivoire réagit

Nous, en tant que Tunisiens vivant en Côte d'Ivoire, on est bien reçu, bien accueillis, et cela nous met très mal à l'aise à cause de l'aspect un peu gênant de ce crime-là qui vise un innocent d'abord et en plus un étranger qui devait normalement être bien accueilli chez nous. Ces dernières années, on entend nos frères ivoiriens se plaindre d'actes ou d'attitudes racistes. Donc cela a servi comme occasion malheureusement pour prendre conscience de cette attitude négative qui peut nuire à nos relations et qu'il faut combattre sans hésitation. Les Tunisiens aussi sont des Africains, donc il est de notre devoir d'être solidaires avec nos frères subsahariens et de prôner une culture de tolérance, d'ouverture et justement c'est sur ce plan-là que des associations comme la nôtre et celle qui était présidée par feu Falikou Coulibaly peuvent apporter quelque chose et combattre ce genre d'attitude négative.