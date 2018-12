RDC: libération de Carbone Beni et de trois membres du mouvement Filimbi

Quatre militants du mouvement citoyen Filimbi, condamnés à un an de servitude pénale, ont été libérés ce mardi après avoir purgé leur peine. Accusés d’offense au chef de l’Etat, les militants avaient passé près de huit mois de détention avant d'être condamnés à l’issue d’un procès débuté au mois de juin 2018.

Tee-shirt noir, visage fatigué et fermé, poing levé, Carbone Beni franchit la dernière barrière de la prison de Makala. A côté de lui, Grâce Tshiunza, Cédric Kalonji et Mino Bompomi.

Tous avaient été arrêtés en décembre 2017 pendant qu’ils sensibilisaient au sujet de la marche des chrétiens catholiques pour exiger le respect de la Constitution. Une année plus tard, Carbone Beni est dehors : « Content ? Oui. Mais aussi stressé. La lutte continue ».

Carbone Beni va continuer le combat, son combat, mais il dit que ce ne sera pas facile : « Nous avons retenu une chose : l’oppresseur va toujours oppresser, il va toujours arrêter. Mais les enfants de Dieu finiront par gagner. Malgré la détention d’une année, on sort vainqueurs. On a beaucoup d’énergie et puis on pense que la lutte va continuer. »

Accompagné par une dizaine d’autres militants, il grimpe à bord d’une jeep. Avant de rejoindre sa femme et son fils, né pendant qu’il était en détention, Carbone Beni se rend d’abord à Limete, principal lieu de rassemblement du mouvement citoyen Filimbi.