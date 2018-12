La RDC donne 48 heures à l'Union européenne pour rappeler son ambassadeur

#RDC #Elections: Kinshasa accuse @BartOuvry d’avoir eu un « comportement répréhensible ». Selon source diplo, ce qui est reproché à l’UE, c notamment de partager ses doutes avec États membres and co sur l’organisation et qualité du processus électoral qd UE pas invitée à le faire pic.twitter.com/rBczyLU3yd