Burundi: acquittement en appel pour trois militants d'une ONG

Trois militants de l'ONG Parcem au Burundi ont été acquittés en appel le 17 décembre dernier, a annoncé le président de l'ONG, jeudi, lors d'une conférence de presse à Bujumbura.

C'est un soulagement pour Paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités (Parcem). Trois membres de cette ONG des droits de l'hommes avaient été arrêtés en juin 2017 et condamnés en mars 2018 à dix ans de prison en première instance pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

Selon Parcem, la justice leur reprochait d'avoir voulu organiser un atelier national sur la violation des droits de l'homme uniquement sur la base de témoignages de militants de partis d'opposition, en omettant ceux qui appartiennent au parti au pouvoir.

Jeudi, après leur acquittement en appel, le président de l'ONG a exprimé sa satisfaction :