Elections en RDC: la Céni confirme la tenue du scrutin le 30 décembre

A moins de 48 heures des élections générales en RDC, une réunion s'est achevée vendredi après-midi dans la capitale Kinshasa, à l'initiative de la Communauté de développement des Etats de l'Afrique australe (SADC) et de la Commission électorale. Elle a rassemblé des candidats à la présidentielle ou leurs représentants. A l’issue de la rencontre, le président de la Céni, Corneille Nangaa, a confirmé que l’élection aurait bien lieu dimanche.

Cette réunion a duré près de quatre heures et c’est Corneille Nangaa, le président de la Céni, qui a parlé le premier à la sortie pour dire ce que tout le monde attendait : « Nous allons tous voter le 30 décembre », a-t-il déclaré. Tous, sauf les électeurs de Beni, Butembo et Yumbi car la Commission électorale maintient son report partiel dans ces circonscriptions.

Ces réunions étaient des concertations, a expliqué Corneille Nangaa. L’objectif de la Céni était de faire signer aux trois principaux candidats à la présidentielle un pacte pour la paix afin que « l’élection se déroule paisiblement ».

Mais cet acte d’engagement n’a pas encore été signé a ensuite expliqué Martin Fayulu, car les candidats d’opposition ont demandé à ce qu’il soit amendé et notamment à ce que la Céni le signe également et pas seulement les candidats, mais aussi que les autres candidats à la présidentielle qui n’étaient pas présents y soient associés.

Une nouvelle réunion à 13h samedi

Un nouveau rendez-vous a donc été fixé samedi 29 décembre au même endroit à 13h, le temps pour chaque candidat de se concerter avec ses équipes, le temps aussi, selon Vital Kamerhe, d’évaluer la réalité des assurances qu’a tentées de donner Corneille Nangaa ce vendredi après-midi. Des assurances sur l’état du déploiement électoral qui inquiète, des assurances sur la transmission des résultats, car Corneille Nangaa a une nouvelle fois promis que les bulletins papiers feraient foi.

Mais même si la Céni s’est voulue rassurante, les sujets de méfiance et de désaccords restent encore nombreux. A commencer par cette question de Beni, Butembo et Yumbi. La Céni reste sur sa position mais l’opposition continue de réclamer que le vote n’exclue pas 1,2 million de Congolais pour la présidentielle. Rendez-vous donc demain pour connaître l’issue de ces concertations.

■ Théodore Ngoy saisit la Cour constitutionnelle contre le report partiel du scrutin

Le candidat d’opposition à la présidentielle, Théodore Ngoy, a déposé ce vendredi 28 décembre une requête devant la Cour constitutionnelle de RDC pour tenter de faire invalider la dernière décision de la Commission électorale qui prévoit un report partiel du scrutin pour les circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi, privant du même coup plus d’1,2 million d'électeurs de la présidentielle. Il estime que cette décision est anticonstitutionnelle et met la nation en « péril ». Il demande donc à la Cour constitutionnelle de siéger en urgence pour examiner sa requête afin que le vote ait lieu ce dimanche 30 décembre dans tout le pays. La loi ne prévoit a priori pas de délai pour l'examen d'une telle requête.