RD Congo: la «journée ville morte» peu suivie à Kinshasa, un mort à Béni

Après trois reports depuis fin 2016, les Congolais doivent désigner dimanche 30 décembre le successeur du président Joseph Kabila à la tête du plus grand pays d’Afrique sub-saharienne. Mais pas tous les électeurs. Plus d’un million de citoyens ne pourront pas voter, notamment à Beni et Butembo. Les élections générales y ont été reportées au mois de mars. C’est la raison pour laquelle une partie de l’opposition avait appelé à la grève générale jeudi. A Kinshasa, cet appel n’est pas très suivi ce vendredi, mais il l’est dans plusieurs villes de l’est. A Béni, des militaires auraient tiré sur des manifestants faisant deux blessés.

La capitale congolaise s’est réveillée légèrement plus calme que d’habitude. Mais au fil de la matinée, la situation s’est normalisée. Administrations, banques et marchés fonctionnent, la circulation est habituelle pour une période de vacances scolaires.

La plupart des habitants regrettent pourtant que Beni, Butembo et Yumbi soient exclus de la présidentielle et cela les inquiète. Mais beaucoup estiment que protester maintenant, à deux jours du scrutin, c’est risquer de donner un nouveau prétexte de report général de cette élection au pouvoir.

« Nous voulons aller aux élections ce dimanche », répètent des Kinois encore sceptiques sur la tenue de ce scrutin, alors que rien n’est encore prêt dans la plupart des bureaux de vote. Sans oublier qu’à Kinshasa la majorité de la population vit au jour le jour et n’a d’autre choix que de sortir de chez elle pour trouver à manger.

Tensions à Goma et Beni

L’appel à la « journée ville morte » est en revanche plus suivi dans plusieurs villes de l’est de la RDC. A Bunia, dans l’Ituri, par exemple, les administrations travaillent, mais la circulation est réduite et le marché fonctionne timidement.

A Goma, la ville morte s’est transformée en manifestations. La tension était très vive ce vendredi matin. L’armée et la police se sont mobilisées et tentent de disperser les barricades. A Beni également, après une matinée très timide, des échauffourées sont signalées, les militaires auraient tiré sur les manifestants faisant un mort et deux blessés.