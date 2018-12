Nigeria: l'ex-président Shehu Shagari inhumé en l'absence de Buhari

L'ancien président nigérian Shehu Shagari, décédé vendredi des suites d'une maladie, a été enterré samedi dans son village natal. L'absence du président Muhammadu Buhari, celui-là même qui l'avait renversé par un putsch en 1983, a suscité un début de polémique sur les réseaux sociaux.

Shehu Shagari est l'un des rares chefs d'Etat du Nigeria de la période des dictatures militaires à avoir accédé au pouvoir suprême par le vote. Ce Peul de confession musulmane est né dans le nord du pays en 1925. Il prospère dans les affaires avant d'embrasser une carrière politique quelques années plus tard en devant ministre des Finances du général Yokubu Gowon.

A 53 ans, cet homme qui a la confiance de l'armée est élu président lors des élections de 1979, censées mette fin à la dictature militaire qui dirige le pays à l'époque.

Coup d'Etat sanglant

Shehu Shagari se présente alors comme un homme intègre et incorruptible, mais son pouvoir ne réussira pas à échapper à la mauvaise gouvernance qui caractérise les gouvernements qui se sont succédé depuis que le pays produit de l'or noir. Une situation aggravée par les crises pétrolières des années 1970.

Le Nigeria va donc renouer avec ses vieux démons. Le général Muhammadu Buhari, réélu démocratiquement en 2015 et actuellement au pouvoir, renverse Shehu Shagari le 31 décembre 1983 au cours d’un coup d'Etat sanglant.

Le président et plusieurs de ses ministres sont arrêtés pour corruption. Shehu Shagari est finalement acquitté deux ans plus tard, mais nombre de ses proches écopent de lourdes peines. Depuis, l'ancien président nigérian s'était fait discret et n'apparaissait que rarement en public.