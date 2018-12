Tchad: arrestation d'un colonel de police accusé de torture

Au Tchad, un colonel de police et ses complices, accusés d’avoir torturé à mort un présumé voleur ont été interpellés vendredi 28 décembre par les forces de police. La diffusion sur les réseaux sociaux d’images montrant les faits ainsi que la protestation des citoyens et des défenseurs des droits humains ont poussé les autorités à interpeller les auteurs du crime.

Le 12 décembre dernier, Oumar Hissein, soupçonné d’avoir commis un vol, est arrêté par le colonel Senoussi Ahmat Ochi et ses amis. Il est ensuite sauvagement torturé et les images du supplice sont filmées et publiées sur les réseaux sociaux.

Tournées au domicile du colonel Ochi à Ndjamena, les vidéos montrent la victime attachée par les bras contre un muret, une jambe pliée et criant de douleur. Quelques jours après sa capture, Oumar Hissein est mort des suites de ces séances de torture.

« Étant informés, nous avons donc instruit les forces de sécurité de nous retrouver absolument les auteurs de cet acte. La même nuit, le monsieur au domicile de qui l’acte s’est produit a été arrêté. La vidéo que l’opinion nationale et internationale est en train de suivre a été pour nous un indice, du fait de la promptitude et la vigilance des forces de sécurité. Ces quatre personnes vont répondre de leurs actes devant la loi », a déclaré le procureur de la République Youssouf Tom, qui dit s’être saisi du dossier.

De l’avis de plusieurs observateurs, c’est l’indignation provoquée au sein de l’opinion qui a poussé les autorités à réagir promptement. « Un présumé voleur ou un simple adversaire supplicié par un vis-à-vis plus puissant, ce n’est pas une nouveauté au Tchad », a ajouté en commentaire un défenseur des droits humains.