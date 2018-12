Tchad: violences intercommunautaires près d'une zone aurifère du Tibesti

Au Tchad, deux communautés se sont affrontées autour d'un site aurifère de l'extrême nord du pays, faisant plusieurs dizaines de morts et près de 200 blessés. Ces événements reposent au sein de l'opinion la question de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du Tchad frontalière de la Libye.

Les affrontements qui ont eu lieu du 27 au 29 décembre ont opposé deux communautés parties de l’est du pays à la recherche de l’or, à Kouri Bougoudi, petite bourgade du nord du Tchad qui abrite, selon une source sécuritaire, des centaines de chercheurs d’or.

Les communautés arabes sont passées par la Libye pour attaquer les Ouaddaïens qui se trouvaient sur le site. Au bout de trois jours de combats, ils les en ont délogés. On évoque entre 20 et 30 morts et plusieurs centaines de blessés.

On ignore s'il s'agit d’une simple expédition pour le contrôle de ces sites aurifères que le gouvernement peine à contrôler ou un règlement de comptes entre ces deux communautés, qui s’affrontent régulièrement depuis plusieurs mois, à différents endroits du territoire national.

La Convention tchadienne pour la défense des droits de l’homme, une ONG qui suit de près la situation, accuse, elle, les autorités d’avoir poussé à ces affrontements.

