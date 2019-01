RDC: la province du Haut-Katanga dans l’attente de la publication des résultats

Toujours pas d’internet en République Démocratique du Congo. Depuis lundi matin, impossible de se connecter ou de consulter les réseaux sociaux. L'accès internet a été coupé par les autorités, officiellement pour éviter « un soulèvement populaire », au moment crucial de la centralisation des résultats des élections du 30 décembre. Les opérations de dépouillement sont désormais achevées à Mbandaka dans l'ouest, capitale de la province de l'Equateur, dans l'Est également à Bunia en Ituri. A Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, des bureaux de vote n’avaient toujours pas publié les résultats ce mardi. Dans certains bureaux les opérations de dépouillement se sont poursuivies parfois en l’absence des témoins des partis politiques et d’observateurs de la société civile. Reportage à Lubumbashi.

Un policier devant la grille de l’école Kisima, des listes d’électeurs affichées, mais toujours pas de résultats. Les agents de la Céni sont encore dans les locaux. Ils travaillent encore, mais en l’absence de témoins des partis politiques. A quelques mètres d’ici, à la paroisse Saint-André Kim, un témoin de l’UDPS explique... Reportage à Lubumbashi

RDC: plus de signal de RFI dans cinq villes de l’intérieur du pays

Depuis ce lundi, RFI ne pouvait plus être écoutée sur sa fréquence FM de Kinshasa. Ce mardi, les antennes de RFI à Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi et Mbandaka ne sont à leur tour plus audibles.