Dette africaine: la Chine «toujours prête à faire un geste»

L'Afrique est préoccupée par sa dette financière accumulée avec la Chine. Mais suite aux nombreux investissements de ces dernières années, le géant asiatique veut relativiser. Son ministre des Affaires étrangères est en tournée sur le continent. Pour sa première étape en Ethiopie, il a tenté de rassurer.

« De manière générale, affirme Wang Yi, la dette en Afrique est une problématique qui dure depuis longtemps. Un produit de l'histoire. Elle n'a pas été provoquée par la Chine ». Une façon de tempérer la vague d'inquiétude sur le continent. La Chine investit, et investit de plus en plus notamment dans les infrastructures, pour l'équivalent de centaines de milliards de dollars.

Elle est même accusée d'étrangler financièrement certains pays incapables de rembourser ce qu'ils doivent. Récemment, l'un des conseillers américains de Donald Trump avait même dénoncé des « comportements prédateurs », les prêts accordés par les Chinois tiendraient même selon lui les Etats africains « en otages ».

Réponse du chef de la diplomatie chinoise, reçu à Addis-Abeba par son homologue éthiopien : « Nous savons qu'en termes de financement, certains pays ont rencontré des difficultés. La Chine y attache beaucoup d'importance, en tant que bon ami et frère de l'Afrique ». Et de conclure : « Nous sommes toujours prêts à faire un geste quand les pays africains en ont besoin ».

Wang Yi ne manquera pas de reproduire le même discours dans les jours qui viennent. Sa tournée doit le mener en Gambie, au Sénégal, et au Burkina Faso.