La nouvelle Miss Algérie enflamme les réseaux sociaux

La jeune femme, élue vendredi face à treize autres finalistes lors d’un grand gala dans la capitale, est Miss Adrar, une région du sud de l’Algérie. Et son élection est loin de faire l’unanimité.

Sa photo tournait sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de son élection. Khadidja Benhamou, grande jeune femme aux longs cheveux noirs bouclés et à la peau mate, a été beaucoup critiquée sur son physique.

Plusieurs articles de presse ont également dénoncé des critiques racistes à son égard. Et c’est là que les réseaux sociaux se sont enflammés. Marques de solidarité, compliments, dénonciation du racisme, mais aussi appel à promouvoir la diversité de l’Algérie et son africanité.

#Algérie

Miss Adrar devient Miss Algérie 2019.

:-) pic.twitter.com/tZHnD2EDFG Leïla Beratto (@LeilaBeratto) 5 janvier 2019

L’élection de Miss Algérie a repris en 2013 après dix ans d’interruption. Et c’est la première fois qu’une jeune femme d’une région du sud de l’Algérie, c’est-à-dire d’une région où les habitants ont la peau plus foncée, est élue. Khadidja Benhamou vient d’Adrar, la région de la frontière sud-ouest du pays et travaille comme hôtesse d’accueil dans un restaurant de la capitale.

Invitée à la télévision, elle a répondu aux critiques d’un simple : « Que Dieu leur montre le chemin. » Elle a aussi expliqué qu’elle espérait que cette année lui permette de s’investir dans plusieurs initiatives caritatives.