Soudan: plus de 800 personnes arrêtées depuis le début des manifestations

Nous, à l'Association de professionnels soudanais, avec nos alliés, nous avons un seul but que l'on a déclaré dans le pacte de « la liberté et de la dignité » la semaine dernière : il s'agit de faire tomber le régime pour instaurer un pouvoir démocratique. Nous sommes un mouvement non-violent, de longue haleine, nous sommes résolus à atteindre notre but et nous ne sommes pas pressés. Nous resterons dans la rue jusqu'à ce que notre révolution réalise son but.