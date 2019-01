Elections en RDC: passes d’armes entre les différents candidats

Toujours pas de nouvelle date pour la proclamation des résultats de la présidentielle en RDC. La Commission électorale laisse entendre qu’elle pourrait avoir lieu mercredi ou jeudi, mais sans garantie. Une période d’attente qui se traduit par de l’agitation sur le front politique. Et les propos d'un des candidats de l'opposition, Félix Tshisekedi, font polémique.

Le candidat de Cach, plutôt silencieux ce week-end, a donné une série d'interviews au cours desquels il a notamment fait part de son « satisfecit » sur le déroulement de l'organisation des élections. « Certes, il y a eu des incidents, des temps d’attente, mais globalement cela s’est bien passé », a déclaré le patron de l'UDPS qui se veut rassurer pour ses adversaires en cas de victoire, « il faudra pardonner, tirer un trait sur le passé », assure encore Félix Tshisekedi.

La Conférence épiscopale, qui disait avoir le nom du vainqueur de la présidentielle, aurait « peut-être fait une erreur dans sa communication et Lamuka en a profité ». Car pour le patron de l'UDPS et de Cach, aucun doute sur le fait qu'il a gagné. Pour les partisans de l'autre coalition de l'opposition, Lamuka, ces propos sont la preuve d'un rapprochement entre Cach et le FCC: ils soutiennent la Céni, ils critiquent la Cenco, ils sont donc du même bord. C'est le raccourci que font les partisans de Martin Fayulu.

Ces passes d'armes font la joie des partisans du FCC. « Ils se présentent toujours divisés et c'est pour ça qu'ils perdent à chaque », dit un soutien du candidat Emmanuel Ramazani Shadary.