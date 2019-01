[En direct] RDC: suivez les réactions à l’élection de Félix Tshisekedi

L’attente a pris fin de République démocratique du Congo (RDC). Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l’élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la Commission électorale. Il s’impose devant l’autre opposant Martin Fayulu et le candidat du pouvoir, Emmanuel Shadary.

Les heures sont données en temps universel (TU)

06h40 : Les vaincus ont désormais la possibilité de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Lequel dispose de dix jours pour se prononcer sur la validité de ces résultats.

06h35 : Réaction à Bukavu après l’annonce de la Céni

Les hommes, les femmes et les enfants, tous sont dans la rue pour célébrer cette victoire. [Reportage] La nuit a été courte à Bukavu

06h30 : Selon les résultats provisoires, les trois premiers candidats recueillent à eux seuls plus de 97% des suffrages exprimés.

06h25 : La Conférence des évêques du Congo avait annoncé ces derniers jours qu’après la Céni, elle publierait elle aussi les résultats de la présidentielle selon sa compilation.

06h15 : Réponse de Vital Kamerhe qui nie les accusations de Martin Fayulu. Il dément qu’il y a eu des négociations avec le pouvoir en place : « Il n’y a pas eu d’accord entre Cash et FCC ».

06h15 : Pour Martin Fayulu, cette élection est « une honte ». « On a demandé les résultats bureau par bureau ». « Ces gens-là n’ont aucune compétence pour gérer le Congo ».

06h10 : Vital Kamerhe se félicite de cette victoire sur l’antenne de RFI lors de l’édition spéciale consacrée à l’élection en RDC.

06h00 : Félix Tshisekedi s'est exprimé rapidement après l'annonce de sa victoire.

Aujourd’hui, je suis heureux, heureux d’abord pour vous, pour vous base, et à travers vous je suis heureux pour le peuple congolais parce que ce processus électoral, tout le monde, il n’y avait personne en tout cas qui pouvait penser qu’il allait se dérouler dans le calme, dans la paix. Tout le monde pensait qu’on allait arriver à l’affrontement, aux violences, à l’effusion de sang. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario et surtout, un scénario au cours duquel un candidat de l’opposition allait sortir victorieux. Félix Tshisekedi, vainqueur de l'élection présidentielle en RDC

05h55 : Me Aimé Kilolo, le porte-parole d’Emmanuel Ramazani Shadary, estime que ce sont « des élections libres et démocratiques ». « On va pouvoir assister à un transfert historique du pouvoir ». Il met aussi en avant l’action du président sortant, Joseph Kabila, dont le nom « est dans les lettres de noblesse de la démocratie ».

05h50 : Environ 680 000 voix séparent les deux premiers candidats de l’élection.

05h45 : « Le peuple ne se laissera pas confisquer cette victoire », répond Olivier Kamitatu, porte-parole de Martin Fayulu, quand on lui demande sur RFI si sa formation politique va appeler à manifester. « Ces résultats sont trafiqués, fabriqués. Nous voulons la vérité. Avec les machines à voter, des clés USB ont été trafiquées ».

05h30 : Le taux de participation à cette élection a également été communiqué, il est de 47, 56% des électeurs. Elle est en baisse par rapport à la dernière élection de 2011.

05h00 : La Céni a communiqué des résultats provisoires. Félix Tshisekedi obtient 38,5% des suffrages devant Martin Fayulu (34,8%) et Emmanuel Shadary (23,8%) soutenu par le président sortant Joseph Kabila.

04h43 : Martin Fayulu, arrivé deuxième, dénonce sur RFI un « putsch électoral ». Il déclare que l’« on a volé la victoire du peuple congolais ».

02h12 : Après une nuit d’attente, Félix Tshisekedi est désigné vainqueur de l’élection présidentielle par la Commission électorale. Il remporte le scrutin devant un autre opposant Martin Fayulu. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Shadary, est arrivé troisième.

Le président de la Céni, Corneille Nangaa, annonce la victoire d'Etienne Tshisekedi

Les journalistes étaient arrivés au siège de la Commission électorale nationale indépendante, la Céni, depuis 15 heures. Ils étaient déjà prêts. Le président de la Céni, Corneille Nangaa, et son bureau ont commencé d’abord par une partie des résultats des élections législatives provinciales, avant de donner par ordre alphabétique les résultats pour la présidentielle. Quand est arrivé le nom du vainqueur, certains journalistes n’ont pas hésité à crier dans la salle. Cinq minutes plus tard, quelques jeunes autour du bâtiment de la Céni n’ont pas hésité également à s’approcher des policiers déployés sur place pour exprimer leur joie, par des cris, des chants et des danses.