RDC: la SADC appelle à un gouvernement d’union nationale

A la suite de la publication des résultats provisoires des élections en République démocratique du Congo (RDC), le président de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), Edgar Lungu, appelle à un gouvernement d’union nationale en RDC pour restaurer la confiance. Le président zambien dit s'exprimer au nom de l'ensemble la Communauté des Etats d'Afrique Australe alors que les résultats provisoires de la présidentielle sont « fortement contestés ». Il se dit également favorable à un recomptage des voix.

Pour le président zambien, la solution en RDC passe avant tout par « un accord politique négocié » entre toutes les parties. Un tel accord permettrait, selon Edgar Lungu de remédier « aux vives contestations » exprimées par plusieurs acteurs sur les résultats provisoires de la présidentielle et de « rétablir la confiance ».

Les parties prenantes doivent s'entendre

Il encourage ainsi toutes les parties prenantes à s'entendre pour former « un gouvernement d'union nationale » et rappelle que des arrangements similaires ont été trouvés « avec succès », selon lui, par le passé dans d'autres pays. Il cite notamment l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Kenya.

Sans en faire une condition à une sortie de crise, il estime également qu'un « recomptage des voix » permettrait de « rassurer à la fois les vainqueur et les perdants ».

Lever rapidement les doutes

Edgar Lungu souligne aussi que la SADC a pris note des « doutes sérieux » exprimés par l'Eglise catholique et la coalition de l'opposant Martin Fayulu sur les résultats provisoires de l'élection. Il exhorte, par conséquent, les autorités congolaises à « rapidement lever ces doutes » qui représentent « un danger pour la pays et la stabilité » dans le pays.

« Ne pas accroitre davantage les tensions »

« Il est impératif qu'à ce moment crucial, les dirigeants politiques de RDC s'engagent à ne pas accroitre davantage les tensions », estime-t-il.