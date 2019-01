RDC: les politiques réagissent à l’appel de la SADC pour un gouvernement d’union

C'est un communiqué qui a surpris plus d'un observateur, à la tonalité très différente de ceux auxquels la SADC nous avait habitués. Le président de la Communauté de développement d’Afrique australe appelle à un gouvernement d’union nationale en RDC pour restaurer la confiance. Comment réagit-on à Kinshasa ?

Du côté de la coalition du président Kabila, on accueille ce communiqué avec scepticisme. « Nous sommes toujours en train de vérifier » son « authenticité », expliquait dimanche soir Kodjo Ndukuma, l'un des porte-parole du FCC. Notant que le document était signé par le conseiller aux relations publiques du président zambien plutôt que par la Namibie, actuellement à la tête de la SADC.

Sur le fond, le porte-parole répond tout de même que le contentieux électoral est du ressort de la Cour constitutionnelle, une cour, précise-t-il, sur laquelle « ni les coalitions politiques ni les autorités étrangères ne devraient appliquer une quelconque injonction ».

Tonalité tout autre du côté de la coalition Lamuka. Sur son compte twitter Martin Fayulu, « remercie » la SADC d'avoir demandé un « recomptage » de voix afin que soit proclamé président « celui qui a véritablement gagné ». Le candidat malheureux estime qu'il « serait dangereux de ne pas soutenir le processus démocratique en RDC ». Il ne se prononce pas clairement sur l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale. Mais Eve Bazaiba sa porte-parole durant la campagne précise : « Ce que nous voulons c'est uniquement la vérité des urnes ».

Pas de réaction en revanche dimanche soir du côté de la coalition Cash de Félix Tshisekedi qui se fait discret depuis que la Céni a annoncé sa victoire.

Autre réaction celle de la Luche. Fred Bauma, l'un des fondateurs du mouvement citoyen, juge qu’il est « important que la SADC » demande « un recomptage des voix » afin que « la vérité des urnes soit rétablie ». Sans cela, estime Fred Bauma « toute démarche sera illégitime et maintiendra l’instabilité actuelle ». Il estime en revanche « que les gouvernements d’union nationale n’ont jamais été une solution en RDC » et n'ont jamais « rien résolu » ni en termes de légitimité du pouvoir, ni en termes de résolution des problèmes économiques, sociaux et politiques du pays.