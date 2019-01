Tchad: qui a épaulé l'armée tchadienne à Kouri Bougouri?

Le Mouvement soudanais pour la justice et l'égalité n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé à Kouri Bougouri dans le Tibesti, samedi dernier. Notre mouvement n'a aucune forme d'hostilité contre tout autre parti, ni en Libye ni au Tchad et nous ne sommes jamais impliqués dans des combats dans ces zones. Ce que je pourrai affirmer, par ailleurs, est que n'importe quelle personne pourra prétendre être du Mouvement pour la justice et l'égalité soudanais... Il y a des personnes qui ont quitté le mouvement depuis 2007, ou depuis 2012, pourtant ces gens prétendent toujours faire partie du Mouvement pour la justice et l'égalité. Ils ont beau intégrer d'autres groupes et agir sous d'autres noms, mais dès qu'ils commettent des crimes, ils disent: nous sommes du Mouvement pour la justice et l'égalité. Ces personnes n'ont rien à voir avec nous, nous n'existons pas là où ils se trouvent ni au Tchad ni en Libye et nous ne sommes en combat contre aucun des partis... Depuis sa fondation officielle en 2001, des personnes quittent le mouvement, mais agissent toujours en son nom.