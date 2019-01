[Info RFI] La Belgique accepte d'accueillir Laurent Gbagbo, selon le ministre Mamadou Touré

Oui, la Belgique a donné son accord pour accueillir Laurent Gbagbo compte tenu du fait qu’il y a sa seconde épouse Nady Bamba et son fils. Selon les informations que nous avons, autant la Belgique a donné son accord pour Laurent Gbagbo, la Belgique a refusé d’accueillir Charles Blé Goudé. [RFI : Cela veut dire que Laurent Gbagbo pourrait arriver à Bruxelles dans les heures qui viennent ?] Je ne sais pas. Tout dépendra des procédures à leur niveau mais ce qui est important de retenir c’est que la Belgique a donné son accord pour le recevoir. Et tout retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire sera envisagé à partir donc de discussions avec le président de la République. [RFI C’est-à-dire que la Côte d’Ivoire envisage aussi de donner son accord à Laurent Gbagbo pour un retour plus tard ?] Ce que nous disons c’est que la discussion autour du retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire se fera avec le président de la République de Côte d’Ivoire. [RFI : Dans le cadre d’une négociation ?] Cela se fera avec des discussions avec le chef de l’Etat qui est aujourd’hui le premier responsable au niveau de ce pays.