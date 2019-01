RDC: au moins 890 morts à Yumbi en décembre, selon l'ONU

Selon les informations que nous avons reçues, le nombre est beaucoup plus élevé parce qu’il y aurait peut-être des corps qui ont été jetés dans le fleuve ou bien les personnes qui ont été tuées dans les maisons qui ont été incendiées aussi. Ce qui est très important, ce qui est crucial, c’est que toute cette violence fasse l’objet d’une enquête approfondie et rapide et que ses auteurs soient traduits en justice. Comme vous le savez, il y a pas mal de cas d’affrontements entre communautés, mais pour éviter de nouveaux épisodes de troubles intercommunautaires et pour faire face à la colère et au sentiment d’injustice qui pourraient conduire à des cycles répétés de violence, c’est très important qu’il y ait de la justice pour les victimes.