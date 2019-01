Algérie: l'élection présidentielle fixée au 18 avril

La présidence de la République algérienne a annoncé vendredi qu’un décret « convoquait le corps électoral pour l’élection présidentielle qui se déroulera le 18 avril 2019 », mettant fin à l’éventualité d’un report, évoquée ces dernières semaines.

Cela faisait plusieurs jours que les médias multipliaient les articles, experts à l’appui, sur la date limite pour annoncer la tenue de l’élection. Car depuis des semaines, deux hypothèses circulaient : celle du report de l’élection et celle d’un allongement du mandat actuel du président, de cinq ans à sept ans.

Si le journal El Khabar a confirmé cette semaine que ces deux hypothèses ont été sérieusement étudiée par les autorités, c’est finalement l’option du maintien de la présidentielle qui l’a emporté.

Bouteflika sera-t-il candidat ?

Mais la plus grande question n’est pas réglée. Il n’y a pas de consensus sur la succession du président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999. Son mandat actuel expire le 28 avril. L’option d’un cinquième mandat, évoqué par certains, n’est pas l’option favorite des proches du président. Et il ne reste que quelques semaines pour trouver un candidat et le faire accepter.

L’opposition, quant à elle, est divisée. L’initiative qui avait réuni les partis islamistes, l’ancien chef de gouvernement Ali Benflis et des membres de la société civile après l’élection de 2014 a implosé.

Les candidats ont désormais six semaines pour déposer leur candidature.